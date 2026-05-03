Из-за схода грузового поезда в Литве задержан состав Калининград — Адлер

Три пассажирских поезда в сообщении с Калининградом задержаны в пути из-за схода грузового состава на Литовской железной дороге. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград», — говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что максимальное время задержки составляет восемь часов.

В ФПК добавили, что для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Также выделен дополнительный состав для пассажиров, ожидавших посадку в поезд № 360 на станции Смоленска.

Наталья Решетняк