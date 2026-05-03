Погибшая в ДТП в Адлере женщина оказалась участницей КВН
Жертвой дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 1 мая в Адлерском районе, оказалась 51-летняя Елена Рыбалко — бывшая участница команды КВН «Утомленные солнцем».
Как сообщили в Госавтоинспеции, авария произошла около 22:00 на участке дороги при движении с улицы Зеленой в сторону улицы Геленжикской. Водитель автомобиля Toyota Colub совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.
В Международном союзе КВН позже подтвердили гибель Елены Рыбалко. «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем". Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку»,— говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.