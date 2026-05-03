Под Ярославлем отражена атака БПЛА

На подлете к Ярославлю в ночь на 3 мая отражена атака БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что беспилотники были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших нет. «Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается»,— написал губернатор.

На территории региона могут находиться фрагменты упавших БПЛА, о них нужно сообщить по телефону 112. «Ъ-Ярославль» сообщал, что беспилотная опасность была объявлена в 0:22. 2 мая в 4:32 был закрыт для полетов аэропорт Ярославля (Туношна).

Антон Голицын