В Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Макс» 3 мая в 00:22.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— призвал губернатор.

Он сообщил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки БПЛА. По словам местных жителей, в Ярославле зазвучали сирены. Ночью 2 мая для самолетов был закрыт ярославский аэропорт, о снятии ограничений Росавиация не объявляла.

Режим беспилотной опасности также был объявлен в соседней Костромской области 2 мая в 16:21, сообщал губернатор Сергей Ситников.