В Геленджике отменили ракетную опасность. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. На территории муниципалитета продолжают действовать меры повышенной готовности, связанные с текущей оперативной обстановкой.

Одновременно в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей и гостей города предупредили о рисках, связанных с возможным падением обломков беспилотных летательных аппаратов. Граждан призвали внимательно относиться к сообщениям экстренных служб, соблюдать меры предосторожности и следовать официальным рекомендациям.

Власти напомнили, что при поступлении сигналов тревоги необходимо сохранять спокойствие, избегать нахождения на открытых пространствах и по возможности укрываться в безопасных помещениях. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и находятся в готовности к реагированию.

Отдельно жителям напомнили о действующих ограничениях, касающихся фото- и видеосъемки, а также распространения информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Под запрет также подпадает публикация сведений о местонахождении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

В администрации подчеркнули, что данные меры направлены на обеспечение общественной безопасности и недопущение распространения информации, которая может быть использована в ущерб интересам региона. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, в том числе штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик