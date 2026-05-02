Мошенники обманули 84-летнюю пенсионерку из Новороссийска на 900 тысяч рублей

Пожилая жительница Новороссийска стала жертвой дистанционных мошенников, которые методом запугивания и психологического давления потребовали у нее деньги. 84-летняя женщина передала курьеру мошенников более 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

По версии полиции, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником ПФР. Он попросил женщину уточнить паспортные данные, после чего ей начали поступать звонки якобы от Центробанка и сотрудников ФСБ. Собеседники убеждали пенсионерку, что данные, переданные ею в телефонном разговоре, используются мошенниками для перевода капитали в поддержку вооруженных сил недружественной страны. Женщину и ее родственников начали запугивать уголовной ответственностью.

Звонившие принудили женщину передать все наличные накопления для регистрации в Финансовом реестре. Пенсионерке вызвали такси и доставили в Краснодар. В одном из парков краевой столице пострадавшая передала денежные средства в общей сумме свыше 900 тыс. руб. курьеру мошенников.

