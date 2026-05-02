К 9 мая в Новороссийске приведут в порядок 130 памятников

Ко Дню Победы в Новороссийске планируется благоустроить все памятники, мемориальные комплексы и воинские захоронения Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

По словам мэра Новороссийска, в каждом районе и сельском округе осуществляются системные работы по уходу за мемориалами. Специалисты проводят санитарную очистку, благоустройство прилегающих территорий, текущий ремонт и покраску. Андрей Кравченко подчеркнул, что на территории города расположены 130 памятников, монументов и обелисков, посвященных событиям ВОВ.

В Южном районе в сквере 75-летия Победы отремонтировали постамент памятника самолета-штурмовика «ИЛ-2», в Центральном районе отреставрируют орудие потопленного морского тральщика у памятника Неизвестному матросу. На территории Приморского района при содействии городских предприятий привели в порядок памятник Павшим советским воинам и бюст дважды героя Советского Союза Сергея Горшкова.

Одновременно в Новороссийске продолжается реконструкция мемориального комплекса «Малая Земля». Как сообщил Андрей Кравченко, у мемориального знака «Передний край обороны Малой земли, 1943 г.» подрядчики ремонтируют сети водоснабжения. К 9 мая исполнитель должен будет восстановить плиточное покрытие на участке.

