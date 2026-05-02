С начала года на Кубани появилось почти 400 предприятий в сфере АПК

В первом квартале года в Краснодарском крае зарегистрировались в сфере АПК почти 400 новых предпринимателей, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на «Контур.Фокус». Регион занимает первое место в России по числу регистраций агропромышленного бизнеса.

В период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года на Кубани зарегистрировались 3,8 тыс. участников бизнеса в сфере АПК, показатель является самым высоким среди других регионов России. В 2023 году в сегменте были зарегистрированы более 900 бизнесов, в 2024 году количество увеличилось до 1,2 тыс., а в 2025 году регистрации выросли почти до 1,3 тыс.

На Кубани по итогам трех лет фиксируется незначительное сокращение предприятий в сфере АПК. По данным на 1 апреля 2026 года в крае зарегистрировано 15,6 тыс. бизнесов в агропромышленном комплексе, и этот показатель оказался на 400 предприятий меньше, чем в апреле 2023 года.

