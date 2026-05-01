Горные курорты Сочи открыли летние маршруты

Горные курорты Сочи с 1 мая начали открывать летние пешеходные маршруты. В День весны и труда туристические объекты горного кластера запустили прогулочные тропы и сезон активного отдыха. Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента курортов и туризма города Мария Епишенкова, на майские праздники курорт готов предложить гостям как отдых у моря, так и насыщенную программу в горах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По ее словам, в высокогорной части курорта одновременно завершается зимний период катания и начинается летний сезон. Это дает туристам возможность в течение одной поездки воспользоваться преимуществами сразу двух форматов отдыха.

На курорте «Красная Поляна» уже открыты два маршрута — «Папоротниковая» и «Заброшенный бугель». Общая протяженность прогулочных троп здесь составляет около 40 км. Маршруты рассчитаны на разные уровни подготовки и будут запускаться поэтапно по мере таяния снега и улучшения погодных условий. Горнолыжные трассы продолжат работу до 9 мая.

На курорте «Газпром Поляна» в летнем сезоне будут доступны территории склонов «Лаура» и «Альпика». В текущем году на «Альпике» откроются новые объекты инфраструктуры. Среди них — панорамные качели на высоте 2256 м с видом на Главный Кавказский хребет, а также пункт проката электровелосипедов.

Кроме того, 8 мая на базе «Лауры» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Гонка Наша Победа». Программа мероприятия включает забеги, концертную часть, выставку военной техники, работу полевой кухни, интерактивные площадки и мастер-классы.

На курорте «Роза Хутор» после завершения технического обслуживания возобновили работу канатная дорога «Олимпия» и подъемник «Стрела», протяженность которого составляет 3,9 км. С началом летнего сезона здесь будут функционировать пять канатных дорог, обеспечивающих около 20 км подъема и доступ к природным территориям Кавказа.

Также на курорте вновь начал работу родельбан. В течение летнего сезона для туристов планируется открыть 64 км пеших маршрутов, которые формируют более 110 км троп различной сложности. Первыми стали доступны маршруты Горной Олимпийской деревни — «Озерный траверс» и «Путь к альпакам». Более сложные направления будут вводиться постепенно.

В Роза Долине 1 мая также проходит праздничная программа, посвященная старту летнего сезона. Курорты рассчитывают, что сочетание морского отдыха и горных активностей поддержит высокий интерес туристов в период майских праздников.

Мария Удовик