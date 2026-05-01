Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу после ограничений

В аэропортах Краснодара и Геленджика сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным авиационных служб, ограничения прекратили действовать в 07:40 1 мая. После этого обе авиагавани вернулись к штатному режиму работы и продолжили обслуживание рейсов в соответствии с установленным расписанием, сообщает Росавиация.

Ранее дополнительные меры были введены вечером 30 апреля. Как сообщалось, временные ограничения применялись в целях обеспечения безопасности полетов. На период их действия аэропорты не принимали и не отправляли воздушные суда.

После отмены ограничений аэропорт Краснодара продолжил работу в установленном режиме с приемом регулярных рейсов в дневное время. Для аэропорта Геленджика также восстановлена стандартная схема обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Временные ограничения вводились на фоне повышенных мер безопасности в южных регионах страны. По данным Минобороны России, в ночь с 30 апреля на 1 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над рядом российских регионов, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, в ночь на 1 мая в Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата. По официальной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий были привлечены специальные и экстренные службы. На месте происшествия работали более 120 специалистов и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России.

Мария Удовик