Дело в трубе

Арбитражный суд Краснодарского края обязал администрацию Сочи выплатить 83,9 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в реку Аше. Загрязнение происходило в течение длительного времени, однако непосредственного виновника найти не удалось. В реестре муниципальной собственности труба, через которую производился сброс, не числится. Администрация курорта инициировала процедуру принятия объекта на баланс для последующей передачи его в хозяйственное ведение МУП «Водосток». Юрист отмечает, что на основе позиции ВС и КС РФ бездействие муниципалитета является основанием для возмещения экологического вреда.

АС Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к администрации Сочи о возмещении вреда в размере 83, 9 млн руб. за сброс в реку Аше сточных вод.

Как следует из материалов дела, природоохранное ведомство провело выездные обследования водоохранной зоны Черного моря в границах Лазаревского округа Сочи. По результатам обследований установлены факты сброса неочищенных сточных вод в реку Аше.

Проверки проводились трижды в сентябре, а также один раз в октябре 2022 года. По результатам проверок каждый раз были установлены факты сброса неочищенных сточных вод в реку Аше из пластиковой трубы диаметром 0.3 м. Сотрудники аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО отобрали пробы природной и сточной воды, а также замерили расход сбрасываемых вод. Лабораторные исследования показали превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По информации администрации Лазаревского района, выпуск сточных вод в реку Аше имеет признаки бесхозяйности, то есть в реестре муниципальной собственности объект не числится. Департамент городского хозяйства администрации Сочи сообщил о результатах комиссионного обследования левобережного участка реки Аше примерно в 350 метрах от Черного моря в районе улицы Репина. Специалисты зафиксировали наличие пластиковой трубы черного цвета диаметром 300 мм, выведенной в реку. В перечне имущества, закрепленного за МУП Сочи «Водосток», труба также не значится. Она является частью системы очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в районе улицы Репина в поселке Аше и не относится к ливневому водоотведению. Администрация города-курорта инициировала процедуру принятия объекта на баланс для последующей передачи его в хозяйственное ведение МУП «Водосток».

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев говорит, что администрация Сочи, как орган местного самоуправления, несет законодательно закрепленную обязанность организовать систему водоотведения в границах городского округа, выявлять бесхозяйное имущество, ставить его на учет и обеспечивать его надлежащую эксплуатацию.

По его юриста, главный аргумент, который администрация пыталась использовать — отсутствие установленного реального причинителя вреда и неизвестность правообладателя трубы. Это достаточно стандартный защитный довод в экологических спорах. Апелляция, однако, этот довод отклонила. Именно в условиях бесхозяйности ответственность за организацию мер по охране окружающей среды лежит на муниципалитете, а не перекладывается на неустановленное лицо, отмечает Александр Терентьев.

«Перспективы обжалования, на мой взгляд, практически отсутствуют. Правовые выводы о том, что бездействие муниципалитета образует основание для возмещения экологического вреда, основаны на устойчивой позиции ВС и КС РФ. Шанс на успех в суде мог бы появиться, если бы в деле были выявлены существенные процессуальные нарушения, например, если бы расчет вреда был произведен с нарушением методики, но администрация эту возможность упустила, не оспорив размер ущерба своевременно»,— резюмировал господин Терентьев.

Елена Турбина