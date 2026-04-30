Молочный комбинат в Невинномысске вложит в расширение 4 млрд рублей

Резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске, «Казьминский молочный комбинат», вложит 4 млрд руб. в строительство второй очереди завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Михаила Миненкова.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Завод выпускает товары под брендом «Молочная легенда». «Сегодня выпускаем там 200 т молока, будем производить плюс 400, то есть в итоге 600 т молока»,— приводит агентство слова господина Миненкова.

Молочный комбинат начал работу в 2018 году и является результатом кооперации местных производителей. По данным сервиса kartoteka.ru, директором ООО «Казьминский молочный комбинат» является Сергей Комаров, а бенефициарами — АО «Ставропольагроюз», ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева», СПК колхоз-племзавод «Казьминский» и СПК-колхоз «Полярная звезда». В 2024 году выручка предприятия составила 712,2 млн руб., а чистая прибыль — 192,6 млн руб.

