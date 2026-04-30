«Основной покупательский спрос сосредоточен на ликвидных проектах»

Спрос на сервисные апартаменты в Анапе в 2025 году увеличился на 35%, а доля курорта в сделках по апарт-отелям за год выросла с 24% до 27%, сообщает ТАСС. Эксперты считают, что рост популярности данного вида недвижимости сместился с Сочи на Анапу из-за более доступных цен и разнообразия предложений на рынке. Как пояснил «Ъ-Новороссийск» основатель девелоперской компании Bravo Аркадий Погосян, востребованность Анапы растет, в том числе, за счет высокого туристического потока и развитой инфраструктуры.

Аркадий Погосян

«В начале 2026 года объем строительства жилой и апартаментной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма составил около 5 млн кв. м, из которых 31% приходится на апарт-отели. За последний год строительство апарт-отелей выросло на 26%, жилых комплексов — на 22%, что демонстрирует смещение курортного рынка в сторону сервисных форматов. При этом рост строительной активности сопровождается увеличением стоимости. Например, в Анапе, одном из ключевых городов-курортов региона, цена квадратного метра сервисной недвижимости в марте 2026 года составила 368 тыс. рублей, что на 18% выше, чем годом ранее.

Анапа в последние годы демонстрирует устойчивую востребованность среди покупателей и инвесторов благодаря ряду ключевых преимуществ города: сравнительно доступной стоимости жилья, высокому туристическому потоку и перспективам развития городской и туристической инфраструктуры.

Благодаря этим факторам город постепенно становится новым центром притяжения, а многие инвесторы рассматривают Анапу как следующий этап развития курортного рынка Черноморского региона.

Средняя стоимость квартиры в городе варьируется от 6 до 10 млн руб. Именно в этом ценовом диапазоне формируется основной спрос на рынке недвижимости России.

В результате наряду с сегментом сервисной недвижимости, в Анапе активно развивается рынок классического жилья, привлекающий предпринимателей, специалистов, семьи с детьми и инвесторов из других регионов. При этом основной покупательский спрос сосредоточен на ликвидных проектах с продуманными концепциями, развитой курортной и социальной инфраструктурой.

Одним из главных индикаторов развития рынка недвижимости является динамика стоимости квадратного метра. За последние годы в Анапе наблюдается устойчивый рост цен. Если в 2018 году стоимость квадратного метра составляла около 65 тыс. руб., то к 2026 году она выросла почти до 240 тыс. руб. Рост стоимости жилья в Анапе продолжился и в 2026 году. Наибольший прирост показал сегмент комфорт-класса. Так, если в марте 2025 года стоимость квадратного метра была 228 тыс. руб., то в марте 2026 года она составила уже 244 тыс. руб., что соответствует приросту 7%. Такая динамика говорит о том, что рынок недвижимости Анапы находится в стадии активного роста и формирования».