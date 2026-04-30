В сторону Крыма и из него задерживаются восемь поездов

Из-за временной остановки движения на Крымском мосту в сторону Республики Крым и из нее суммарно задерживаются восемь поездов. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 08:00, в сторону Крыма опаздывают поезда из Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга. Минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 4,5 часа.

Из Крыма задерживаются три поезда, направляющиеся в Москву. Минимальное время задержки — 0,5 часа, максимальное достигает 3,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации»,— говорится в сообщении перевозчика.

Согласно информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение автотранспорта по строению было временно перекрыто в ночь на 30 апреля, около 03:11 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан просили сохранять спокойствие и следовать распоряжениям сотрудников транспортной безопасности.

Алина Зорина