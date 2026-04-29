Юрий Бурлачко рассказал о новых правилах восстановления памятников военной истории

В преддверии Дня Победы председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко напомнил о вступающем в силу с 1 сентября федеральном законе, расширяющем перечень объектов военной истории, подлежащих ремонту по упрощенной процедуре.

Документ предусматривает сокращение административных процедур при проведении работ: без длительных согласований можно будет выполнять ряд восстановительных мероприятий не только в отношении памятников, посвященных Великой Отечественной войне, но и объектов, связанных с другими военными конфликтами. В частности, допускается проведение работ по очистке и реставрации облицовки без оформления дополнительной документации. Перечень таких работ ранее был утвержден Министерством культуры РФ.

По словам господина Бурлачко, на территории Краснодарского края, где сосредоточено значительное количество мемориалов, братских могил и обелисков, сохранение объектов военной истории остается одним из приоритетов региональной политики. Вопросы их содержания и благоустройства находятся под постоянным контролем властей, в том числе на законодательном уровне.

Он также напомнил, что в конце 2024 года на региональном уровне были смягчены требования к проведению работ по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам, что, как и федеральные нововведения, направлено на упрощение процедур их содержания и восстановления.

В краевом парламенте вопросы охраны объектов культурного наследия регулярно рассматриваются в ходе рабочих совещаний. Депутаты, как отмечается, участвуют в благоустройстве памятных мест в своих избирательных округах.

Господин Бурлачко подчеркнул важность вовлечения молодежи в сохранение исторической памяти, в том числе через участие в мероприятиях по уходу за мемориалами и посещение мест боевой славы, назвав это значимым элементом патриотического воспитания.

Вячеслав Рыжков