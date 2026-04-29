Краснодарское МОАО «Седин» требует через суд вернуть раритетные станки

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск краснодарского МОАО «Седин» к ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) об истребовании из чужого незаконного владения восьми единиц промышленного оборудования советского и постсоветского выпуска. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 мая 2026 года.

Предметом спора, согласно материалам дела, выступает производственное оборудование, которое истец считает своей законной собственностью. В перечень, в частности, входят: горизонтально-расточной станок 22 А656РФ11 1989 года выпуска, продольно-строгальный станок 7Б225М8Ф1 1983 года выпуска, токарно-карусельный станок 1А516МФ4 1985 года выпуска, зубошлифовальный полуавтомат МШ-441 1994 года выпуска, а также обрабатывающий центр ИР800ПМФ4 и фрезерно-расточной станок 6М610Ф1, оба — 1984 года выпуска.

Помимо требования о возврате имущества в натуре, истец намерен взыскать с ЮЗТС проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ в сумме 5,7 млн руб.

В марте 2026 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом международное открытое акционерное общество «Седин». Инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба России в лице ИФНС России №3 по Краснодару.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МОАО «Седин» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У предприятия 15 дочерних компаний, гендиректор — Евгений Калмазов. Выручка за 2024 год составила 106 тыс. руб., убыток — 5,4 млн руб.

В девяностые годы МОАО «Седин» и еще 20 юрлиц стали собственниками имущества Станкостроительного завода в Краснодаре (завод им. Седина). В 2023 году по требованию Генпрокуратуры РФ имущество МОАО «Седин» — литейный цех и земельный участок на улице Захарова в Краснодаре — было обращено в пользу государства. Согласно решению суда, аренда и выкуп имущества госпредприятия нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сейчас на территории бывшего советского завода работает одно станкостроительное предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения».

Наталья Решетняк