Сергей Бойко: подачу воды в Туапсе восстановили, идет заполнение систем

Подачу воды в Туапсе восстановили, в настоящее время продолжается заполнение систем. Электроснабжение вернули в дома и квартиры 402 жителей. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Отключение водоснабжения произошло из-за аварийной ситуации на нескольких улицах в микрорайонах Звездный и Грознефть, а также в селе Кроянском. Там все ремонтные работы завершены. Сейчас идет заполнение систем, и вода по мере увеличения давления начнет поступать потребителям.

Кроме того, без света остаются 130 потребителей на улице Кошкина. Специалисты ожидают разрешения от пожарных, чтобы приступить к восстановительным работам. Электроснабжение уже восстановлено для 402 абонентов на улицах Пушкина и Верхне-Кордонной.

