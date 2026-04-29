Еще один рубеж боновых заграждений выставили вдоль берега реки Туапсе
Вдоль берега реки Туапсе установили еще один рубеж боновых заграждений для предотвращения распространения нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперштаб Кубани
Новый рубеж боновых заграждений выставлен на территории береговой линии рядом с устьем реки протяженностью около 1 км. Работы также ведутся на территории морского терминала и НПЗ, там специалисты укрепляют защитные ограждения, чтобы снизить количество попавших в реку нефтепродуктов. Работники также находятся ниже по течению реки Туапсе, вдоль промышленных объектов и в устье. Там установлены несколько уровней боновых заграждений и нефтеловушки.
На указанных участках работают только сотрудники МЧС России, отряда «Кубань-СПАС» Краснодарского края и предприятий ТЭК, расположенных в Туапсе. Всего насчитывается 323 специалиста и 51 единица техники. Они очищают береговую линию, собирают специальными насосами нефтепродукты из воды.
На местах, где локализовано основное загрязнение нефтепродуктами, работает тяжелая техника — самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики и вакуумные насосы. На данный момент собрано около 9,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работа ведется круглосуточно.
По данным оперативного штаба Кубани, сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием. Территории, где проводятся работы, закрыты для посещения.
«Это зона ответственности спасателей и аккредитованных сотрудников. Такие меры необходимы с учетом ликвидации масштабного возгорания неподалеку и самого объекта инфраструктуры»,— подчеркнули в оперштабе.