Суд признал ничтожными четыре госконтракта в станице Ленинградской

Арбитражный суд Краснодарского края по иску прокуратуры признал недействительными четыре муниципальных контракта на дорожную разметку, заключенных для обхода конкурентных процедур. С иском о признании сделок ничтожными выступил первый заместитель прокурора региона в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования Ленинградский муниципальный округ.

Как следует из материалов дела, между администрацией Ленинградского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем Алексеем Чудновцом были заключены четыре контракта в апреле 2024 года. Первые два договора — от 6 апреля: контракт стоимостью 594,6 тыс. руб. на нанесение разметки «Пешеходный переход» у школ и контракт на 584,2 тыс. руб. для дублирующей разметки на дорогах. Еще два контракта заключены 19 апреля: контракт с ценой 595,9 тыс. руб. на горизонтальную разметку и контракт на 558,7 тыс. руб. для разметки «Пешеходный переход».

Все работы были выполнены в апреле 2024 года, оплата произведена заказчиком 1 августа 2024 года. Общая сумма по четырем договорам составила 2,3 млн руб. В суде установлено, что предметы контрактов являлись идентичными, работы выполнялись на одной территории, непрерывно и с использованием одинаковых технологий.

По факту выявленных нарушений Федеральная антимонопольная служба по Краснодарскому краю постановлением от 24 декабря 2024 года привлекла подписавшую контракты чиновницу Юлию Касьянову к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

По мнению надзорного органа, стороны искусственно раздробили единую сделку на четыре договора, стоимость каждого из которых не превышала 600 тыс. руб. Совокупная же сумма превысила этот лимит, что позволило обойти установленную законом публичную процедуру. Суд согласился с доводами истца о том, что подобное поведение свидетельствует о намерении обойти требования Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Елена Турбина