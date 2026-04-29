Операторы фиксируют рост спроса на блокировку иностранных звонков на Кубани

Операторы связи фиксируют рост спроса на сервисы блокировки международных звонков на фоне усиления мер по противодействию телефонному мошенничеству. В пресс-службе «МегаФон» «Ъ-Кубань» рассказали, что предлагают бесплатную услугу «Блокировка иностранных номеров» от виртуального ассистента Евы — она позволяет блокировать входящие звонки из-за границы и доступна всем абонентам.

Наибольшую динамику подключения услуги в Южном федеральном округе демонстрируют Ростовская область, Краснодарский край и Астраханская область — спрос увеличился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оператор T2 также реализовал возможность самостоятельной блокировки международных вызовов через мобильное приложение и личный кабинет. Услуга предусматривает ограничение всех входящих звонков с иностранных номеров, включая вызовы, поступающие из-за границы, а также из других сетей на территории России и при нахождении абонента за рубежом. Опция предоставляется бесплатно.

В «Билайне» сообщили, что предлагают аналогичную услугу «Запрет международных звонков» без взимания платы. В компании отмечают рост интереса к сервису на юге России на уровне 20–25% в годовом выражении.

В феврале в Госдуме рассматривался законопроект, предусматривающий обязанность операторов с 1 сентября 2026 года блокировать вызовы с номеров, не входящих в российскую систему нумерации, при отсутствии предварительного согласия абонента на их прием. Документ также предполагает, что при наличии технической возможности оператор должен информировать пользователя о поступлении вызова с иностранного номера.

