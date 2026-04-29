Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает маршрут Казань—Нальчик—Сочи

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявила о запуске нового регулярного маршрута Казань—Нальчик—Сочи. Начало выполнения рейсов запланировано на 2 мая. Перевозчик расширяет маршрутную сеть в преддверии высокого туристического сезона и усиливает транспортную доступность южных направлений.

Согласно информации авиакомпании, полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Новый маршрут позволит пассажирам добраться из столицы Татарстана как в Кабардино-Балкарию, так и на черноморское побережье Краснодарского края в рамках одного авиасообщения.

Для выполнения рейсов перевозчик задействует самолеты Bombardier CRJ-200. Воздушные суда рассчитаны на 50 пассажиров. В компании отметили, что данный тип лайнера предназначен для региональных перевозок и обеспечивает комфортные условия перелета на средних дистанциях.

Минимальная стоимость авиабилета из Казани в Нальчик начинается от 8,1тыс. руб. Перелет из Казани в Сочи, согласно опубликованным данным, доступен по цене от 10,3 тыс. руб. Итоговая стоимость может зависеть от даты покупки, загрузки рейса и выбранного тарифа.

Запуск нового маршрута происходит на фоне роста пассажиропотока в аэропорту Сочи. По итогам 2025 года воздушная гавань обслужила 12,5 млн пассажиров. Из этого объема 10,7 млн человек пришлись на внутренние направления. В числе наиболее востребованных маршрутов традиционно назывались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Сочи остается одним из ключевых авиаузлов юга России и сохраняет высокий спрос со стороны туристов и деловых пассажиров. Расширение маршрутной сети за счет новых направлений позволяет перераспределять пассажирские потоки и повышать доступность курортного региона для жителей российских субъектов.

Как сообщалось ранее, в рамках весенне-летнего расписания аэропорт Сочи будет обслуживать рейсы по 83 направлениям, из которых 30 являются международными. Внутренние маршруты формируют основу перевозок в период подготовки к летнему сезону.

Мария Удовик