В Туапсе проведут обвалку побережья для ликвидации разлива нефтепродуктов

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Для усиления мероприятий по сбору нефтепродуктов на побережье запланированы дополнительные инженерные работы, включая обвалку береговой линии и тампонирование водной поверхности. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Алтухов.

Фото: оперштаб Краснодарского края

По его данным, к очистке территории привлечены дополнительные силы — около 200 человек из близлежащих муниципалитетов. Они направлены для наращивания темпов работ и усиления группировки специалистов, задействованных на месте происшествия. Основная задача — локализация загрязнения и оперативный сбор нефтепродуктов с береговой линии и водной поверхности.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края на 29 апреля, с трех участков проведения работ уже собрано и вывезено 9,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Только за последние сутки объем собранных отходов составил 2,5 тыс. кубометров.

На данный момент в ликвидации последствий задействованы 323 человека и 51 единица техники. В работах участвуют подразделения МЧС России, специалисты «Кубань-СПАС», а также сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе. Группировка продолжает выполнять задачи в круглосуточном режиме.

Чрезвычайная ситуация возникла 28 апреля после атаки беспилотных летательных аппаратов, в результате которой произошел масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По имеющейся информации, нефтепродукты выбросило из резервуаров на прилегающую дорогу. Также повреждения получили несколько автомобилей.

В целях обеспечения безопасности населения была организована эвакуация жителей близлежащих домов. В пункты временного размещения направили более 30 человек, включая детей. Для граждан были подготовлены условия временного пребывания и дальнейшего размещения.

Позднее по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории Туапсинского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это позволило оперативно сосредоточить дополнительные силы и ресурсы для ликвидации последствий происшествия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия. На этом фоне особое внимание уделяется предотвращению попадания загрязняющих веществ в акваторию Черного моря и минимизации ущерба окружающей среде.

Мария Удовик