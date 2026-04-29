В Туапсе ограничили работу школ и учреждений дополнительного образования

В Туапсе 29 апреля сохранен режим, при котором школы и учреждения дополнительного образования не принимают обучающихся. Решение принято в целях обеспечения безопасности на фоне текущей оперативной обстановки в городе, сообщает региональный оперштаб.

По информации образовательных структур муниципалитета, все 11 общеобразовательных школ, включая коррекционную, продолжают работу в формате без очного приема учеников. Аналогичный режим действовал 28 апреля и был продлен на следующий день без изменений.

Кадетский корпус функционирует с соблюдением установленных мер безопасности. При этом предусмотрено минимальное пребывание воспитанников на открытом воздухе, с учетом действующих ограничений и рекомендаций профильных служб. Отдельно отмечается, что 30 апреля кадеты будут переданы родителям на период майских праздничных дней.

В системе дошкольного образования также введены ограничения. Из пяти детских садов два учреждения — №22 и №25 — временно не принимают детей. Остальные дошкольные организации продолжают работу в формате дежурных групп, обеспечивая присмотр, питание и базовые условия пребывания для детей работающих родителей.

В управлении образования уточняют, что дальнейшие решения о режиме работы образовательных учреждений будут приниматься по мере изменения оперативной обстановки. Основным фактором остается ситуация, связанная с ликвидацией масштабного пожара на территории нефтеперерабатывающего завода, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Муниципальные службы подчеркивают, что приоритетом остается безопасность детей и сотрудников образовательных учреждений. Все изменения режима будут оперативно доводиться до родителей и законных представителей через официальные каналы информирования.

На текущий момент образовательный процесс в городе адаптирован к условиям повышенной готовности, а работа учреждений выстроена с учетом необходимости минимизации рисков и сохранения управляемости системы образования в нестандартной ситуации.

Мария Удовик