В Туапсе потушили пожар в жилом доме рядом с территорией НПЗ

В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном рядом с территорией нефтеперерабатывающего завода. Возгорание произошло в ночное время, при этом пострадавших среди жителей удалось избежать благодаря ранее проведенной эвакуации, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оперативным данным, огонь перекинулся на двухэтажное жилое здание в 2:40. К моменту возникновения пожара жильцов в доме не было. Людей вывезли заранее утром 28 апреля в рамках мер безопасности, организованных в связи с обстановкой в районе НПЗ.

Площадь возгорания в жилом здании составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к локализации и тушению огня сразу после поступления сигнала. Полностью ликвидировать пожар удалось в 4:40.

По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода, эвакуировали 60 человек, включая девять детей. Часть жителей временно покинула район самостоятельно, остальным была организована помощь со стороны муниципальных и экстренных служб.

Накануне вечером всех граждан, которым требовалось временное размещение, расселили в гостиницах Туапсе. Для эвакуированных обеспечили необходимые бытовые условия и сопровождение. Власти продолжают координировать работу по размещению жителей и оказанию адресной помощи.

В районе происшествия сохраняется усиленный режим контроля. Специалисты продолжают оценивать состояние жилых домов и прилегающей инфраструктуры, а также отслеживать возможные риски повторных возгораний. Экстренные службы остаются на месте для оперативного реагирования в случае необходимости.

Мария Удовик