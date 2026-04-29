В Темрюкском районе задержан обвиняемый в убийстве ранее пропавшей 11-летней школьницы

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю сообщило о задержании 31-летнего жителя Темрюкского района, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки, ранее пропавшей в поселке Стрелка. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, продолжается.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 24 апреля 2026 года девочка вышла из дома на прогулку и не вернулась. Ее местонахождение было неизвестно до момента установления личности предполагаемого подозреваемого. В расследовании участвовали следователи и криминалисты регионального управления СКР, специалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники уголовного розыска краевого ГУ МВД.

Как полагает следствие, в день исчезновения ребенок встретился с фигурантом на одной из улиц поселка, после чего он посадил девочку в автомобиль и вывез в сторону хутора Белого. По версии следствия, в ходе поездки мужчина совершил убийство, а затем, стремясь скрыть следы преступления, переместил тело за пределы населенного пункта и спрятал его в районе водоема, после чего покинул район.

Обвиняемому предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и дал показания об обстоятельствах произошедшего. Следователи провели проверку показаний на месте с его участием. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления по Краснодарскому краю.

Ранее в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшая девочка была найдена погибшей. Поиски продолжались четверо суток в круглосуточном режиме с участием добровольцев и экстренных служб, к операции было привлечено около 700 человек.

Вячеслав Рыжков