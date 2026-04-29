В Туапсе объем вывезенных загрязнений после ЧП достиг 9,8 тысячи кубометров

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Очистка территорий и акватории ведется в круглосуточном режиме с привлечением специалистов экстренных служб, спасательных подразделений и предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает региональный оперштаб.

По состоянию на 29 апреля общий объем собранного и вывезенного загрязненного грунта, а также водомазутной смеси достиг 9,8 тыс. кубометров. Из этого объема 2,5 тыс. кубометра были собраны за последние сутки.

Работы организованы одновременно на трех ключевых участках. Первый из них расположен на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, где продолжается устранение последствий происшествия и сбор загрязняющих веществ. Второй участок охватывает русло реки Туапсе и ее устьевую часть, где специалисты проводят мероприятия по локализации и удалению нефтепродуктов, предотвращая их дальнейшее распространение. Третий участок находится на береговой линии Черного моря в районе впадения реки Туапсе. Очистка побережья ведется на протяжении около одного километра.

Для выполнения поставленных задач задействованы значительные силы и средства. В ликвидации последствий участвуют 323 человека и 51 единица техники. В работах принимают участие сотрудники МЧС России, специалисты аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», а также представители предприятий топливно-энергетического комплекса Туапсе.

Специалисты продолжают механизированный и ручной сбор загрязненного грунта, транспортировку отходов в специально подготовленные места хранения, а также контроль состояния воды и прибрежной зоны. Отдельное внимание уделяется недопущению повторного попадания нефтепродуктов в реку и морскую акваторию.

В течение дня запланировано дальнейшее увеличение группировки сил и средств. Дополнительные ресурсы направят на наиболее сложные участки, где требуется ускорение темпов работ и усиление контроля за экологической обстановкой.

Оперативные службы продолжают координацию действий в постоянном режиме. Власти региона и профильные ведомства заявляют о намерении завершить основные этапы очистки в максимально короткие сроки при сохранении необходимых мер безопасности и экологического мониторинга.

Мария Удовик