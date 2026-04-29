В школах Туапсе вновь отменили занятия

Школы Туапсе 29 апреля вновь функционируют без приема учащихся, сообщили в управлении образования Туапсинского муниципального округа. Выполнение учебной программы, как уточнили в ведомстве, будет обеспечено за счет переноса занятий на другие даты и уплотнения учебных тем.

При этом районные школы продолжают работу в штатном режиме, однако в условиях возможного задымления решение о посещении занятий детьми остается за родителями. В дошкольных учреждениях организованы дежурные группы с обеспечением питания и дневного отдыха для детей работающих родителей. В то же время два детских сада — №22 и №25 — временно не принимают воспитанников.

Накануне занятия в образовательных учреждениях также отменялись на фоне пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Вячеслав Рыжков