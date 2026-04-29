Делегация Геленджика отправилась в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧС

Сотрудники администрации и спасательных служб Геленджика направлены в Туапсе для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, делегация выехала ранним утром и включает представителей муниципальных структур, аварийно-спасательных подразделений, внутригородских округов, а также специалистов строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Помощь, как отметил господин Богодистов, будет оказываться на регулярной основе.

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел в ночь на 28 апреля после атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с возгоранием проведена эвакуация жителей с прилегающих улиц. Из-за интенсивного горения в атмосферу поступают продукты сгорания, в связи с чем населению рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

