Глава МЧС назвал ситуацию в Туапсе контролируемой

Ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, однако требует повышенного внимания, заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе оперативного совещания на месте происшествия. По его словам, все службы ориентированы на оказание помощи населению, а также на оперативную ликвидацию последствий и восстановление нормальной жизнедеятельности в городе в максимально сжатые сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин, обстановка стабилизирована, предусмотрен резерв сил и средств на случай ее осложнения. В тушении пожара задействованы более 270 специалистов и около 50 единиц техники, работы ведутся в круглосуточном режиме. В ближайшее время группировка будет усилена сводными подразделениями МЧС. Координацию действий на месте осуществляет оперативный штаб под руководством заместителя министра Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Ивана Лунева.

Господин Куренков также отметил, что после атаки ВСУ ситуация в городе остается контролируемой, имеющихся ресурсов достаточно. Ведомство планирует дополнительно направить в Туапсе сводную группировку водолазов численностью около 40 человек для обследования акватории Черного моря на предмет возможных утечек нефтепродуктов. В состав группы войдут специалисты МЧС, «Кубань-Спаса» и других подразделений.

По данным министра, на текущий момент утечек нефтепродуктов не зафиксировано, их излияние предотвращено. Основной задачей остается недопущение попадания топлива в реку Туапсе и акваторию Черного моря. В случае ухудшения обстановки предусмотрена переброска боновых заграждений протяженностью не менее 5 км для локализации возможного загрязнения.

Кроме того, в течение ближайшего времени планируется нарастить высоту защитных брустверов, чтобы исключить утечки из резервуаров. В ликвидации последствий участвуют также сводные группировки МЧС из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Адыгеи.

Вячеслав Рыжков