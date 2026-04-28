Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Туапсе грозит экологической катастрофой

Удары беспилотников по объектам инфраструктуры в Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам обеспечения безопасности на выборах. Главу государства цитируют «РИА Новости».

По словам главы государства, атаки на гражданские и энергетические объекты фиксируются все чаще, и примером этого стали события в Туапсе, где подобные удары потенциально способны привести к экологической катастрофе.

При этом президент отметил, что, по информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на текущий момент серьезных угроз в городе не зафиксировано, а ситуация находится под контролем, несмотря на сохраняющиеся вызовы.

Вячеслав Рыжков