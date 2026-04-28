Наставник «Локомотива» после победы над «Авангардом»: мы заслужили

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что его подопечные были позитивно настроены и после двух пропущенных шайб в матче полуфинала против «Авангарда», поэтому смогли перевернуть ход матча и одержать победу. Оценку игре он дал в ходе пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4:2 на выезде. Ярославская команда одержала первую победу над омской командой в текущем сезоне и в серии полуфинала.

Счет в матче открыли, а через несколько минут удвоили хозяева, несмотря на активную игру гостей в первом периоде. Боб Хартли признался, что ему жаль своих игроков.

«У нас был отличный разговор между первым и вторым периодами. Ребята были очень позитивно настроены, и посмотрите на второй период: мы отыгрались, а затем и на третий период — то же самое. Полная командная работа: ребята блокировали броски, принимали умные решения, шли к воротам, мы заслужили эту игру»,— сказал Хартли.

Журналисты выделили игру нападающего «Локомотива» Александра Радулова, ставшего автором победной шайбы, и попросили Хартли объяснить его важность для команды.

«Он такой замечательный лидер. Вы все знаете о его страсти. Это заразительно. В 39 лет он имеет желание и способен соревноваться. Несмотря на всю свою карьеру, все, чего он добился, у него все еще есть желание побеждать»,— сказал наставник.

В третьем матче полуфинала не играл нападающий Байрон Фрэз. Хартли сообщил, что он болеет, сроки возвращения пока неизвестны. При этом наставник «Локомотива» выделил «незаметных героев».

«Алексеев, Николаев и Полунин были нашими незаметными героями с самого начала плей-офф. Это звено играет очень хорошо. Я подумал, что можно добавить немного атакующей мощи с помощью Кузина. Он играл потрясающе. Я обожаю этого парня»,— прокомментировал наставник.

«Локомотив» обыграл «Авангард» в важную для омской команды дату: 28 апреля 2021 года «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Тогда наставником был Боб Хартли. Главный тренер рассказал, что его с этим сегодня поздравляли.

«Я гулял, и ко мне подошли болельщики, они помнят нашу победу в чемпионате. Сегодня утром ко мне подходили женщины, мужчины, семьи и говорили: "Пять лет". Я не знал, но они напомнили. Во время игры или даже до нее я получал сообщения»,— поделился Хартли.

Счет в серии «Локомотив» — «Авангард» стал 1:2 после третьей встречи. Следующий матч состоится 30 апреля в Омске, а уже 2 мая серия вернется в Ярославль.

Алла Чижова