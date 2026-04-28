«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче полуфинала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 4:2. Счет в серии стал 2:1 в пользу омичей.

На первой же минуте «Авангард» заработал удаление, «Локомотив» свое большинство не реализовал, но начал активно атаковать соперника. Спасал хозяев вратарь Никита Серебряков. К середине первого периода было 15:2 по броскам в створ в пользу ярославской команды, но счет открыли омичи после выигранного вбрасывания: на 13-й минуте голкипер Даниил Исаев не смог поймать шайбу форварда «Авангарда» Игоря Мартынова. В концовке 20-минутки ярославцы остались в меньшинстве, хозяева лишнего реализовали: забил капитан Дамир Шарипзянов.

В середине второго периода игрок «Авангарда» нарушил правила на нападающем «Локомотива» Рихарде Панике, в итоге ярославцы получили 5-минутное большинство. Гостям хватило 45 секунд, чтобы забить: Георгий Иванов сделал передачу на Рушана Рафикова, а тот отправил шайбу в ворота Никиты Серебрякова. Хозяева взяли запрос на возможную пропущенную остановку игры из-за паса рукой от Александра Радулова перед взятием ворот. Судьи паса не нашли и наказали омичей штрафом за задержку.

Матч продолжился в формате 5 на 3, затем — 5 на 4. Но сразу после выхода на лед пятого полевого у «Авангарда» ярославская команда сравняла: сначала Серебряков отразил два броска, а третий — нет. Автор гола — Александр Полунин.

На последней минуте второго периода ярославцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, игрок «Локомотива» Андрей Сергеев отправил шайбу от синей линии на пятак, где Георгий Иванов изменил траекторию ее движения, а Александр Радулов направил в ворота. Гости повели со счетом 3:2.

В третьем периоде у команд пошли удаления: в первые 10 минут два — у хозяев и одно — у гостей. Никто из команд свои шансы не реализовал. На последней минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил в пустые ворота «Авангарда». Финальный счет в матче — 2:4.

Следующая игра состоится 30 апреля в Омске.

Алла Чижова