Глава МЧС РФ прибыл на место пожара в Туапсе
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Тушение пожара продолжается. Возгорание возникло после ударов БПЛА по нефтехранилищам.
Господин Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения жизнедеятельности населения.
Ранее по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.