Глава МЧС РФ прибыл на место пожара в Туапсе

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тушение пожара продолжается. Возгорание возникло после ударов БПЛА по нефтехранилищам.

Господин Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения жизнедеятельности населения.

Ранее по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Вячеслав Рыжков

