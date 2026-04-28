В ярославском министерстве ответили на заявление депутата об атаках БПЛА

Министерство региональной безопасности (МРБ) Ярославской области назвало необъективным мнение депутата областной думы о недостаточности информирования населения об угрозах атак БПЛА и их последствиях. Комментарий МРБ опубликовало правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 апреля депутат Василий Бобков на заседании облдумы призвал власти усилить работу по информированию о происходящем. В МРБ сообщили, что информированием населения о результатах атак занимается Минобороны и ФСБ.

«Представители депутатского корпуса региона, заинтересованные в подобных сведениях, могут запросить соответствующую информацию в указанных органах. Здесь важно понять, с какой целью этой информацией так интересуются, а также где и как намерены ее использовать»,— прокомментировало МРБ.

Министерство напомнило, что в Ярославской области запрещена публикация и распространение в СМИ и интернете информации о применении и последствиях атак и работы противовоздушной обороны, включая место атак, характер повреждений и траекторий полета.

«Распространение подобных сведений может нанести ущерб национальной безопасности и поставить под угрозу жизни людей. За нарушения предусмотрена ответственность по закону»,— сообщили в МРБ.

В МРБ подчеркнули, что информация об угрозах атаки публикуется на многих ресурсах. Среди них аккаунты губернатора, областного правительства, местных администраций. Также идет рассылка через СМС, в приложении «МЧС России», а в необходимых случаях информирование осуществляется с помощью теле- и радиовещания.

Также Василий Бобков в ходе своего выступления на заседании областной думы предложил создать организацию, которая будет заниматься уборкой фрагментов БПЛА после атак. Он пояснил, что сам находил неубранные обломки БПЛА и вызывал на место службы. В МРБ сообщили, что обследованием, нейтрализацией и вывозом сбитых БПЛА и их фрагментов занимаются специализированные службы, которые определены комиссией по ЧС муниципальных образований.

«Уборка безопасных мелкофракционных частиц БПЛА осуществляется в том же порядке, что и уборка твердых бытовых отходов»,— пояснили в МРБ.

Алла Чижова