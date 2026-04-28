Ярославский депутат призвал усилить работу по уборке обломков БПЛА

Заместитель председателя комитета Яроблдумы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Василий Бобков предложил создать организацию, которая будет заниматься уборкой фрагментов БПЛА после атак. Об этом он сказал в выступлении на заседании областной думы 28 апреля.

«Есть такая история, что убираются какие-то фрагменты, а остальное валяется. Детишки бегают с этим пенопластом. С этим надо заканчивать. Я выезжаю лично и вижу на Герцена, и мне приходится вызывать повторно управление Росгвардии, делать звонок на 112, потому что я нахожу остатки БПЛА. На определенных объектах это есть. Это должна быть, наверное, соответствующая какая-то организация. Я понимаю, что все пылинки пенопласта не собрать, но фрагментов не должно лежать»,— сказал депутат.

По мнению Василия Бобкова, на место должны приезжать подготовленные люди с перчатками и пакетами для утилизации обломков БПЛА. Также депутат призвал власти усилить работу по информированию о происходящем.

«Надо, конечно, информировать население о том, что произошло. Потому что на данный момент после последних субботних событий, где над городом хорошо пошумело, была слышна работа систем ПВО, в информационном потоке — ничего. Уже на федеральных каналах мы отходим от истории, что упали какие-то обломки. Просто говорят: есть попадание в промышленное предприятие, миссия выполнена, все потушено, пострадавших нет»,— сказал Василий Бобков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь с 25 на 26 апреля над территорией региона была отражена массированная атака БПЛА. Никто не пострадал. Для ликвидации последствий атак был перекрыт участок федеральной автотрассы М-8 «Холмогоры».