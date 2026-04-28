Стремительный подъем: ГК ТОЧНО оснастит проекты флагманскими лифтами Meteor

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) заключила соглашение о партнерстве с METEOR Lift – одним из крупнейших производителей лифтового оборудования в России. Новые модернизированные лифты появятся в девяти жилых комплексах девелопера в четырех регионах страны.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Соглашение подписали на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и генеральный директор METEOR Lift Игорь Майоров.

Для проектов девелопера произведут 531 российский лифт Meteor EVO NG. Эту модель инженеры METEOR Lift разработали самостоятельно, без поддержки корпорации Otis, частью которой компания оставалась более 30 лет.

По сравнению с предыдущей версией Meteor EVO новый лифт движется быстрее: скорость выросла с 1,6 до 1,75 м/с. Жители смогут быстрее подниматься на нужный этаж, сократится время ожидания лифта в часы пик.

Особое внимание разработчики уделили комфорту пассажиров. Уровень шума в кабине снизили в 1,5 раза, а вибрации – на 22 %. За счет этого поездки становятся заметно тише и плавнее.

Еще один плюс Meteor EVO NG — компактность. Площадь шахт стандартной лифтовой пары (400 кг + 1000 кг) сократили на 18 % по сравнению с типовыми решениями. Это даст застройщику около 100 кв. м дополнительной полезной площади на одном объекте, которую можно использовать под общественные холлы.

Эксплуатация Meteor EVO NG тоже обходится дешевле: расходы снижаются почти на четверть на протяжении всего жизненного цикла. В 2025 году модель получила сертификат высшего класса энергоэффективности «А», что дополнительно сокращает энергопотребление и эксплуатационные затраты.

Новое оборудование установят в проектах ТОЧНО в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Ростове-на-Дону, Казани и других городах присутствия девелопера.

Для каждого жилого комплекса инженеры METEOR Lift создали четыре эксклюзивные линейки дизайна кабин — «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и «Премиум». В отделке используют нержавеющую сталь, декоративные вставки под дерево, зеркальные и фактурные поверхности.

«Для нас это не просто сотрудничество, а новый этап в создании продукта, который отвечает запросам современной жизни. ГК ТОЧНО уделяет особое внимание безопасности, скорости, комфорту и эстетике, а METEOR усиливает этот подход инженерными решениями. Вместе мы создаем уникальный, качественный продукт, который действительно нужен людям», — прокомментировала СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

Для делегации ГК ТОЧНО также провели экскурсию по заводу METEOR Lift. По словам Анастасии Полежаевой, производственные мощности партнера позволят стабильно обеспечивать выпуск лифтового оборудования в 2027–2028 годах, это станет важным этапом роста для девелоперской отрасли.

«К новому проекту с нашим давним партнером ТОЧНО мы подошли комплексно: подобрали оптимальное подъемное оборудование — нашу флагманскую модель Meteor EVO NG — и разработали четыре эксклюзивные линейки дизайна кабин, адаптированные под каждый жилой комплекс. Ценим доверие компании ТОЧНО, и считаем этот проект важным шагом в развитии нашего сотрудничества», — отметил Игорь Майоров, генеральный директор METEOR Lift.

Первый этап сотрудничества включает производство 351 лифта на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге. Впервые о партнерстве компании заявили в 2019 году. За это время METEOR Lift поставила 375 лифтов собственного производства для проектов ТОЧНО.

Бренд ГК ТОЧНО

https://tochno.life/