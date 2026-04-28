Из-за пожара на НПЗ в Туапсе ограничивают подачу воды

В Туапсе часть районов осталась без водоснабжения из-за отключения энергоснабжения насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода, где ранее произошел пожар. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, из-за выхода из строя системы энергоснабжения и невозможности эксплуатации оборудования на фоне возгорания на НПЗ была временно прекращена подача воды в ряд районов города Туапсе и Шепсинского сельского округа.

В зону отключения попали село Кроянское, село Вольное, более 25 улиц, а также одна из местных школ.

В администрации уточнили, что запас воды в городских резервуарах ограничен, при этом в период с 18:00 до 19:00 водоснабжение планируется временно восстановить для возможности пополнения бытовых запасов.

До конца дня в районах, попавших под отключение, также планируется установить емкости с водой для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд (с обязательным кипячением). Информация о местах их размещения будет опубликована дополнительно.

