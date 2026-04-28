В Краснодаре с 1 мая изменят схему движения трех трамваев, один отменят

В Краснодаре с 1 мая три трамвайных маршрута изменят схему движения, а один будет отменен в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе по улице Воронежской. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для выполнения работ специалисты демонтируют трамвайные пути на небольшом участке, что приведет к остановке движения трамваев по улицам Воронежской и Титаровской.

МУП «КТТУ» скорректирует схемы движения трамваев: маршрут №6 будет следовать по улице Стасова до остановки «улица Димитрова» без заезда на Воронежскую и Титаровскую; маршрут №7 перенаправят до остановки «Хладокомбинат»; маршрут №22 также перенаправят до остановки «Хладокомбинат»; маршрут №12 временно отменят.

Работы планируют завершить до конца суток 2 мая, а движение по обычной схеме возобновить с раннего утра 3 мая. Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Алина Зорина