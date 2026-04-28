Власти рассказали, как дети будут сдавать ЕГЭ в случае атаки БПЛА в Новороссийске

В случае объявления сигнала «Внимание всем!» участники и организаторы государственного экзамена будут отправлены в укрытия, об этом сообщила заместитель начальника управления образования Новороссийска Любовь Шипицына на аппаратном совещании 28 апреля. Детей обеспечат водой и сухим пайком в случае длительного действия режима тревоги.

Один из вопросов от жителей Новороссийска в ходе аппаратного совещания коснулся механизма проведения ЕГЭ в городе-герое в условиях периодических атак киевского режима. Новороссийцы интересовались, не будут ли аннулированы результаты экзамена в случае его экстренного прерывания из-за объявления тревоги.

Заместитель руководителя управления образования Любовь Шипицына заявила, что вопрос организации безопасности находится на особом контроле управления.

«Если во время экзамена будет объявлен сигнал, то участники вместе с организатором отправятся в укрытия. Все, что им нужно было для экзамена, ручки и контрольно-измерительные материалы, останется в аудиториях под видеонаблюдением. Если в укрытиях ребята будут находиться достаточно длительное время, они будут обеспечены водой и сухим пайком»,— прокомментировала Шипицына.

После отмены сигнала тревоги участники ЕГЭ могут вернуться в аудиторию и продолжить писать экзамен, время его проведения будет увеличено. Также дети имеют право досрочно завершить экзамен и сдать его в резервный день.

«Было много обращений о том, чтобы отменить ЕГЭ. Конечно, мы можем услышать желания наших учеников, но если бы мы приняли это решение, это бы отрицательно повлияло на последующее поступление в вузы»,— заявил Андрей Кравченко после доклада заместителя начальника УО Новороссийска.

Ранее в управлении образования «Ъ-Новороссийск» сообщили, что во всех учебных заведениях города предусмотрены укрытия на случай объявления тревоги по БПЛА. Представители управления заявили, что родители имеют право самостоятельно принимать решение об отправлении ребенка на учебу при введении сигнала «Внимание всем!».

Кристина Мельникова