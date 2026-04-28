Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме по продаже c возможным снижением начальной цены продажи принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности здания с земельным участком по адресу: Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, 114 (далее — Объект).

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 28 644 703 рубля 30 копеек. Шаг Аукциона составляет 1 432 235 рублей 16 копеек.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

ОАО РЖД

