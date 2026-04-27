«Потребитель склоняется к продукту с понятным происхождением»

В России за первый квартал 2026 года в топ-10 масел по продажам вошли кукурузное, горчичное и льняное масла. В общей сложности россияне потратили на их покупку 550 млн руб. Было продано 727 тыс. л кукурузного масла на 161 млн руб., горчичного масла — 679,6 тыс. л на 115 млн руб., льняного масла — 556 тыс. л на 275 млн руб. На Кубани растет интерес к оливковому маслу как базовому в рамках сбалансированного рациона, однако этот продукт занимает пока еще 2–4% рынка. О ситуации на рынке растительных масел на Кубани «Review. Юг России» рассказал руководитель компании — производителя фермерского оливкового масла Greek Legend Дмитрий Водяной.

Фото: из личного архива Дмитрия Водяного

«Спрос на растительные масла на Кубани, по нашим данным, остается стабильным. В первом квартале 2026 года существенных изменений по объему не наблюдается. Общий объем потребления в регионе можно оценить примерно в 70–90 млн литров в год, и он сохраняется на уровне прошлого года. При этом более 85–90% по-прежнему приходится на подсолнечное масло как базовый продукт повседневного спроса. Одновременно внутри категории постепенно меняется структура: растет интерес к более качественным и специализированным маслам, и часть потребителей начинает обращать внимание не только на цену, но и на происхождение продукта и его характеристики.

Альтернативные масла, такие как кукурузное, горчичное и льняное, остаются нишевыми. По нашим оценкам, их совокупная доля составляет около 2–5% рынка. Их потребление, как правило, связано с отдельными кулинарными привычками или региональными предпочтениями и не носит массового характера.

При этом если говорить о тренде на здоровое питание, то здесь ключевую роль играет уже не эта группа, а оливковое масло. Во всем мире оно рассматривается как базовое масло в рамках сбалансированного рациона, и в России, в том числе на Кубани, мы видим постепенный рост интереса к этой категории именно в контексте качества питания и пользы продукта.

Конкуренция на рынке производителей масел сегодня высокая. Основной объем продаж сосредоточен в крупных торговых сетях, таких как "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и Metro Cash & Carry. Через них проходит основная часть реализации растительных масел.

В массовом сегменте преобладает подсолнечное масло российского производства, где конкуренция особенно высокая, а различия между продуктами минимальны. Выбор потребителя в основном определяется ценой и промоакциями.

В категории оливкового масла доминируют импортные массовые бренды, в основном стандартизированные и купажированные продукты, которые мало отличаются друг от друга. При этом в формате Metro Cash & Carry заметен рост интереса к более узкому сегменту — фермерским оливковым маслам с понятным происхождением и указанием урожая.

В премиальном сегменте конкуренция строится вокруг качества, свежести и прозрачности продукта. Здесь потребитель становится более требовательным и делает выбор осознанно.

Оливковое масло занимает небольшую долю рынка Кубани, примерно 2–4%. При этом в денежном выражении сегмент уже достаточно заметен. По нашим оценкам, его объем составляет примерно от 800 млн до 1 млрд руб. в год. Спрос остается стабильным и постепенно растет, особенно в сегменте более качественного продукта. При этом внутри категории важно разделять разные типы продукта.

Фермерское масло — по сути это отдельный сегмент внутри категории. Его нельзя напрямую сравнивать с массовыми продуктами, которые поставляются из разных стран и часто представляют собой купажи сырья из нескольких регионов, даже если бренд ассоциируется с Италией или Испанией. Фермерское масло — это продукт с понятным происхождением, произведенный из одного урожая и без смешивания. Такой сегмент начал формироваться в России относительно недавно, с 2021 года».