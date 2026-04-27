В аэропорту Сочи сообщили о задержках рейсов из-за позднего прибытия самолетов

В международном аэропорту Сочи зафиксированы задержки выполнения рейсов, связанные с поздним прибытием воздушных судов, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. По данным на 12:30, отклонения от расписания затронули значительное количество направлений как на вылет, так и на прилет.

Согласно информации онлайн-табло, в общей сложности задерживаются 33 рейса: 16 — на вылет и 17 — на прилет. Ранее сообщалось о 24 рейсах с отклонениями, однако в течение дня их число увеличилось. В числе направлений, где отмечены задержки, — Москва, Екатеринбург, Пермь, Самара, Саратов, Казань, а также международные рейсы, включая Хургаду и Стамбул.

В частности, на вылет фиксируются задержки по рейсам в крупнейшие российские города и популярные туристические направления. Аналогичная ситуация наблюдается и по прилетам: часть воздушных судов прибывает с опозданием из различных регионов России и зарубежных пунктов назначения.

В пресс-службе авиаузла уточнили, что аэропорт функционирует в штатном режиме, а задержки не связаны с ограничениями на его работу. Накануне регулятор не вводил дополнительных мер, влияющих на деятельность аэропорта. Основной причиной отклонений от расписания названы поздние прибытия самолетов, а также производственные факторы, зависящие от авиаперевозчиков.

Отмечается, что часть рейсов задерживается более чем на два часа. В подобных случаях график выполнения полетов корректируется с учетом фактического времени прибытия воздушных судов и подготовки их к следующему рейсу. При этом аэропорт продолжает обслуживать пассажиров и выполнять все необходимые операционные процедуры в установленном порядке.

Аэропорт Сочи входит в число ведущих транспортных хабов юга России, обеспечивая внушительный объем международных рейсов. По данным за 2025 год, воздушные ворота курорта обслужили 12,5 млн пассажиров, причем на зарубежные направления пришлось свыше 1,8 млн из них. Наибольшей популярностью у путешественников пользовались рейсы в Стамбул, Анталью, Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

«Ъ-Сочи» писал, что авиасообщение между Сочи и Антальей расширено за счет запуска новой полетной программы турецкой авиакомпанией Southwind Airlines. Регулярные рейсы по данному направлению начали выполняться в конце апреля, что позволило увеличить частоту перелетов между российским и турецким курортами.

Мария Удовик