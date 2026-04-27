Футбольный клуб «Уфа» пропустил гол на последней минуте и проиграл в Химках

Футбольный клуб «Уфа» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Первой лиги (Лиги PARI). В матче 31-го тура подопечные Омари Тетрадзе в Химках проиграли московскому клубу «Родина».

До конца основного времени матча на табло «горели нули». Но команды могли забить еще в первом тайме. Так, на 19-й минуте полузащитник хозяев Андрей Егорычев нашел передачей нападающего Ивана Тимошенко, который, приняв мяч в центре штрафной площади, ударил, но попал в штангу уфимских ворот. Спустя пять минут шанс получила «Уфа»: Данил Ахатов получил мяч на правом фланге в центре поля и пробежался с ним до штрафной соперника, параллельно ему, прикрываемые защитниками, бежали одноклубники Дилан Ортис и Магомед Якуев. Удар в створ у Ахатова не получился — вратарь «хозяев» легко зафиксировал мяч.

В конце первого тайма «Родина» вновь отметилась опасной атакой. Ее нападающий Магомедхабиб Абдусаламов почти что с линии вратарской площади в касание замкнул прострел с правого фланга, но вратарь «Уфы» Александр Беленов справился с подставлением.

В середине второй половины матча «Уфа» получила численное превосходство: за фол на Даниле Ахатове красную карточку получил защитник москвичей Артем Мещанинов. Но команда из Башкирии заработала только один опасный момент. На 79-й минуте форвард Осман Миннатулаев откликнулся на пас «подкидкой» от Алана Хабалова, получил мяч рядом с вратарской, но переиграть голкипера не сумел. На добивании сыграл сам Хабалов, но его удар пришелся в перекладину ворот.

На 86-й минуте ударом в перекладину отметились «хозяева». Полузащитник Рейна обыграл оборону уфимцев в их же штрафной и обводящим ударом отправил мяч в каркас ворот.

Итог матчу подвел угловой удар на последней, пятой, добавленной минуте. Нападающий Артем Максименко «перевисел» защитников «Уфы» в воздухе после подачи и головой отправил мяч в ворота, 1:0.

Учитывая поражение в предыдущем туре «КАМАЗу», «Уфа» усложнила себе задачу сохранить место в Первой лиге, хоть и осталась на «спасительной» 15-й строчке. За три тура до конца у башкирского клуба 31 очко, он на два балла опережает находящийся в зоне вылета новороссийский «Черноморец».

В следующем туре «Уфа» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск», опережающим команду Омари Тетрадзе на четыре очка.

Идэль Гумеров