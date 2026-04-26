Более 2,5 тысяч кубометров загрязненного грунта убрали в Туапсе

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в реке и прибрежной зоне, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В операции задействованы 132 человека и 26 единиц техники.

По данным штаба, с начала работ собрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта. Очистка ведется по руслу реки Туапсе, в акватории и на береговой линии Черного моря.

Собранные нефтепродукты помещаются в контейнеры и автотранспортом вывозятся на площадки морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, где проводится их утилизация.

Работы осуществляются в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. По данным властей, пожар был спровоцирован атакой беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 20 апреля город вновь подвергся массированной атаке БПЛА, в результате чего в морском порту произошло возгорание. Обломки сбитых беспилотников повредили остекление ряда зданий и газовую трубу, а также вызвали локальное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

По информации прокуратуры, в морском порту зафиксированы повреждения объектов транспортной инфраструктуры. Пожар на терминале, как сообщалось, был полностью ликвидирован вечером в пятницу.

Вячеслав Рыжков