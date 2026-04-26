Один человек погиб и три пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь

В Севастополе силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, всего было сбито 43 дрона.

В результате атаки погиб мужчина 1983 года рождения, находившийся в автомобиле в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, пострадали еще три человека: мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района, а также молодой человек в районе улицы Хрюкина. Все они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По информации спасательных служб, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Осколки сбитых беспилотников упали на территорию Академии хореографии, где были выбиты окна; пострадавших среди находившихся в укрытии нет. В районе садового товарищества «Фронтовик» произошло возгорание станции шиномонтажа, на Фиолентовском шоссе — частного жилого дома.

Также повреждения зафиксированы в ряде жилых построек: в одном из домов в СТ «Гераклея» осколок пробил стену, в районах Радиогорки и Горпищенко выбиты окна. В районе Учкуевки повреждена газовая труба, в нескольких частях города нарушено электроснабжение из-за повреждений линий электропередачи.

Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и при обнаружении опасных предметов обращаться в экстренные службы.

Вячеслав Рыжков