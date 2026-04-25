На Кубани прогнозируют заморозки до -5 градусов

Ночью и утром 28 и 29 апреля в Краснодарском крае местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -5 градусов, за исключением Черноморского побережье на участке от Анапы до Магри, Сочи и Сириуса, прогнозирует краевой гидрометцентр.

Кроме того, заморозки от -1 до -3 градусов местами прогнозируются в регионе ночью и утром 26 апреля.

По информации ГУ МЧС России по краю, в связи с заморозками на поверхности почвы возрастает риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

