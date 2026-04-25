В Краснодаре без электричества остались жители более 60 улиц

В столице Кубани из-за выполнения плановых работ жители свыше 60 улиц остались без света. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

В субботу 25 апреля в различных частях Краснодара специалисты начали проводить плановые работы на сетях электроснабжения. В связи с работами до 15.00 будет отсутствовать электричество на улицах Алма-Атинская, 198-218, 273-309, 204; Бирюзовая, 1-11, 2-8; Буденного, 111; Драгоценная, 12-18, 35-53; Дорожная, 33-53; Калинина, 141, 254-270, 422-450, 456, 456/1; Ким, 6-34, 9; Комсомольская, 1-29, 12-76, 12; Кожевенная, 22, 91-99, 93, 97; Ставропольская, 78, 80, 98; Фрунзе, 139-141, 164-174, 141, 172; Центральная, 48-58; Энгельса, 11-35 и ряде других улиц.

Также, до 17:00 в связи с плановыми работами света не будет в домах на улицах Кубанская, 32/2; Ставропольская, 336; Трамвайная, 2/3, Гастелло, 26, 44-50, 52-56, 59-63, 63, 65, 67-73, 69; Дзержинского, 58, 60, 64; Кубанонабережная, 1-9; Можайского, 45, 53, 74 и некоторых других.

