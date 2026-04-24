ФК «Краснодар» обыграл «Спартак»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги в Москве оказался сильнее «Спартака». Матч закончился со счетом 2:1.

Первый тайм прошел под диктовку столичной команды. Она разнообразнее и острее атаковала. Следствием этого стал забитый мяч в ворота южан. На 38-й минуте москвичи заработали угловой, после которого брешь в обороне «Краснодара» нашел полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. Однако уйти на перерыв в роли лидера красно-белым не удалось. На исходе первой половины встречи главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти, который уверенно реализовал Эдуард Сперцян. На перерыв команды ушли при равном счете — 1:1.

Этот результат был бы на руку прямому конкуренту «Краснодара» — «Зениту». Но уже в конце второго тайма «быки» раскрепостились, почувствовали уверенность в своих силах и сняли все вопросы о победителе, когда отличился защитник Жубал. В итоге — успех «Краснодара» со счетом 2:1.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева 26 апреля сыграют на своем поле против махачкалинского «Динамо». После 26 игр в РПЛ будущий соперник занимает 12-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 24 набранных очка. «Краснодар» располагается на первой строчке с 57 баллами и опережает «Зенит» на одно очко.

Евгений Леонтьев