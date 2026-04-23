В Краснодаре представили 4 продовольственные выставки на форуме виноделов

Четыре продовольственные выставки открылись 22 апреля в краснодарском ВКК «Экспоград Юг», объединив более 300 компаний из России, Беларуси, Италии, Армении и Абхазии. Мероприятие продлится до 24 апреля, сообщили организаторы.

Приглашенные организации представляют продукты питания и напитки, оборудование для пищевой промышленности и общепита, технологии для виноделия.

В 2026 году комплекс выставок адаптирован под потребности малого и среднего предпринимательства. МСП, по мнению организаторов, выступают драйвером развития пищевой отрасли региона.

«Наша компания поставляет оборудование для комплексного оснащения столовых, ресторанов, магазинов, баров, отелей. Мы привезли много новинок, и очень надеемся, что наш стенд вызовет большой интерес и мы заведем новые знакомства, новые контакты»,— прокомментировал Владислав Тихонов, менеджер по продажам группы региональных компаний «СМИРНОВЪ», участника выставки FoodTech Krasnodar.

В рамках деловой программы 22 апреля прошла фокус-сессия «Запускаем и масштабируем бизнес в Хореке и Пищевке: оценки экспертов и опыт реальных игроков». На 23 апреля запланированы финал Чемпионата бариста по кофейной миксологии, панельная дискуссия «Кто формирует вкус региона: фермер, шеф-повар, ресторан, производитель», мастер-классы по кондитерскому мастеру и выступления экспертов.

На выставке «Винорус.Винотех» прошла церемония награждения победителей и призеров 27-го конкурса «Винорус». Вход на мероприятия свободный по билету на любую из выставок.

