В Краснодаре открылась выставка виноделов с рекордным числом образцов

В Краснодаре 22 апреля начала работу выставка винодельческой продукции, оборудования и технологий «Винорус.Винотех». Мероприятие проходит на площадке ВКК «Экспоград Юг» и продлится до 24 апреля, сообщили организаторы.



Фото: пресс-служба ООО «МВК»

В день открытия подвели итоги 27-го дегустационного конкурса «Винорус». В состязании приняли участие 58 производителей, представивших 349 образцов игристых напитков и дистиллятов. Оценку проводили 17 экспертов, обладающих международной квалификацией.

Гран-при конкурса присуждено девяти образцам. В числе лауреатов — продукция компаний «Фанагория», «Агролайн», «Коктебель» и «Шато Ай-Даниль». Специальный диплом «Выбор виноделов» получили «Скалистый берег» и «Усадьба Перовских».

В церемонии открытия выставки участвовали председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Орленко, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, президент Международного дегустационного конкурса «Винорус» Артур Саркисян и директор обособленного подразделения компании МВК в Краснодаре Елена Тельнова.

Выставка объединяет производителей вина, поставщиков оборудования и технологий, а также профильных специалистов. Формат мероприятия предполагает деловую программу и презентацию продукции винодельческой отрасли.

